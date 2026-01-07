Sindaco di Serracapriola soccorre una donna in ipotermia sulla provinciale 144

SERRACAPRIOLA. Stava raggiungendo San Paolo di Civitate per assistere alla partita della squadra del suo paese quando, lungo la provinciale 144, si è trovato davanti una scena che non ha potuto ignorare: una donna riversa sull’asfalto, in evidente ipotermia, e accanto a lei il figlio, agitato e incapace di chiedere aiuto. È così che il sindaco di Serracapriola, Michele Leombruno (fonte Rtl 102.5), è diventato protagonista di un salvataggio avvenuto nel pomeriggio di domenica 4 gennaio.

«Ero diretto in auto al campo sportivo di San Paolo dove si doveva disputare l’incontro di calcio con la squadra del mio paese e stavo percorrendo la provinciale 144 in solitaria quando mi imbatto nella donna di circa 60 anni e in suo figlio di una trentina di anni – racconta Leombruno – Pioveva a dirotto, c’era tanta nebbia e le temperature erano davvero proibitive. Oltre al fatto che a quell’ora le 14.45 la strada è completamente deserta. Mi fermo, scendo dall’auto e mi rendo subito conto che la donna è in un grave stato di ipotermia. Aveva le labbra violacee, le mani congelate e non riusciva a parlare».

Il primo cittadino ha immediatamente allertato il 118, ma l’ambulanza di Serracapriola era impegnata in un altro intervento. «Chiamo subito il 118, mi dicono che l’ambulanza di Serracapriola è impegnata in un soccorso a San Severo – ricorda – Prendo un asciugamano che trovo in auto e cerco di riscaldarla, e mentre sto per caricarla in auto al telefono con il 118, vedo l’ambulanza sopraggiungere e il personale sanitario prende in consegna la donna e il figlio. Mi sono accertato delle sue condizioni di salute, è fuori pericolo».

La donna e il figlio, come emerso successivamente, non avevano con sé telefoni cellulari e non avrebbero potuto chiedere aiuto. «Da anni hanno fatto questa scelta di vita – sottolinea Leombruno – Entrambi si alzano la mattina e percorrono decine di chilometri a piedi tra le strade di campagna a raccogliere verdura. Cosa che hanno fatto anche ieri. Nonostante le condizioni fossero del tutto proibitive».

Un intervento tempestivo, quello del sindaco, che ha evitato il peggio in una giornata segnata da pioggia battente, nebbia fitta e temperature rigide. Un gesto che racconta, ancora una volta, quanto il senso civico possa fare la differenza anche nelle situazioni più impreviste.

Red