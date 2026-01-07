Soffre di sclerosi multipla e resta senza farmaco per giorni

TERMOLI. Cosa succederebbe se un farmaco salvavita venisse a mancare? La storia di una paziente di Termoli.

Immaginate di svegliarvi e scoprire che il farmaco fondamentale per la vostra vita non c’è. Giorni senza terapia, senza sapere se e quando potrete riprenderla: è ciò che sta vivendo una donna affetta da sclerosi multipla presso la farmacia dell’ospedale di Termoli.

La paziente racconta di aver contattato la struttura già venerdì scorso per verificare la disponibilità del farmaco Zeposia, essenziale per la sua cura. La risposta? a causa delle feste, non era ancora arrivato. E così le è stato comunicato che dovrà aspettare fino a oggi, mercoledì 7 gennaio, per avere aggiornamenti.

Ma non è solo una questione personale. «Segnalo questo problema anche per altri pazienti, con patologie più gravi della mia. Quattro giorni senza farmaco possono essere pericolosi», aggiunge, sottolineando come la responsabilità sia in parte dei fornitori, ma anche della gestione interna e della pianificazione delle scorte.

Il caso solleva interrogativi sulla tutela dei pazienti più fragili e sulla capacità delle strutture sanitarie di garantire farmaci salvavita in ogni periodo dell’anno. «Dovrebbero prevedere scorte adeguate o almeno avvisare i pazienti per tempo – conclude la donna – perché anche un breve ritardo può avere conseguenze drammatiche. Un ospedale deve assicurare che nessuno resti senza farmaci, mai».

AZ