Solidarietà a Castrataro: Il Sud unito per la sanità e le aree interne

ISERNIA. Dopo i contatti con associazioni di altre regioni del Sud e in segno di sostegno già espresso dagli ex consiglieri regionali del Molise, oggi, 3 gennaio alle 18, si terrà a Isernia un incontro significativo sotto il profilo morale e della solidarietà.

Il sindaco Piero Castrataro, dalla tenda collocata davanti all’ospedale cittadino, ha aperto il 2026 con un pensiero rivolto a chi vive in difficoltà e si sente trascurato dalle istituzioni, auspicando che il nuovo anno possa portare risultati concreti e il recupero di percorsi virtuosi, insieme alla forza delle comunità che lottano per difendere i propri diritti.

A testimoniare vicinanza e sostegno ci sarà l’Associazione per lo Sviluppo del Mezzogiorno e delle Aree Interne (Svimar), guidata dal presidente Giacomo Rosa, con una delegazione proveniente da Basilicata e Campania. L’iniziativa vuole rafforzare il coraggio del Sindaco e dare supporto morale alla sua azione, che ha acceso l’attenzione dell’opinione pubblica sui problemi della sanità locale.

La Svimar, da sempre impegnata nella tutela della sanità, promuove azioni a livello istituzionale e associativo per sostenere le Aree Interne e stimolare il loro sviluppo. La condizione di disagio di molte comunità del Sud, aggravata da mancanza di lavoro, spopolamento, denatalità, trasporti carenti e strade in cattivo stato, sta diventando sempre più insostenibile, spingendo molti giovani a lasciare la propria terra.

Diventa quindi fondamentale unire persone e territori in un’azione comune, per offrire speranza e prospettive concrete di crescita. Solo attraverso la collaborazione e la valorizzazione delle risorse locali sarà possibile progettare una ripresa duratura e autonoma, capace di affrontare problemi come lo spopolamento e garantire servizi essenziali, a partire dalla sanità.

La presenza della Svimar a Isernia vuole proprio sottolineare questa necessità di rete, sostegno e impegno condiviso per un Sud più forte e solidale.