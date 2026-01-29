Specialistica ambulatoriale rafforzata: obiettivo continuare a snellire le liste d’attesa

CAMPOBASSO. Il percorso di rafforzamento dell’offerta assistenziale avviato dall’Asrem entra in una fase decisiva, sostenuto da dati di performance che confermano l’efficacia delle azioni messe in campo sul Governo delle Liste d’attesa. La reportistica ufficiale restituisce un quadro in miglioramento, con indicatori che mostrano una progressiva riduzione dei tempi di attesa e una maggiore capacità di risposta ai bisogni di salute della popolazione molisana, segno di una strategia che sta producendo effetti concreti sull’intero territorio regionale.

In questa cornice, e in coerenza con la programmazione 2026, l’Azienda ha avviato in regime di proroga l’acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale dal privato accreditato, un’azione mirata a irrobustire ulteriormente la rete dei servizi e a sostenere il percorso di contenimento delle attese. L’integrazione con gli erogatori privati accreditati non rappresenta una sostituzione del pubblico, ma uno strumento complementare che consente di ampliare la capacità produttiva del sistema, garantendo continuità assistenziale e maggiore accessibilità, soprattutto nelle branche più critiche.

L’iniziativa si colloca nel pieno rispetto dei Decreti del Commissario ad acta vigenti e della capienza del fondo assegnato, assicurando la tenuta economico-finanziaria del sistema e la coerenza con gli obiettivi del Piano di Rientro. Ogni intervento è calibrato per mantenere equilibrio tra i diversi erogatori, evitando squilibri territoriali e preservando la centralità della rete pubblica.

Resta prioritario l’obiettivo di garantire ai cittadini un accesso omogeneo e tempestivo ai servizi, con una distribuzione capillare dell’offerta che tenga insieme aree interne e zone costiere, superando storiche disparità e rafforzando la prossimità delle cure. Il 2026 si apre dunque con un impianto operativo più solido, una governance più strutturata e un sistema che punta a consolidare i risultati già ottenuti, mettendo al centro il diritto alla salute dei molisani.

EB