Studenti con disabilità: ecco la graduatoria per il contributo al trasporto scolastico alle famiglie

TERMOLI. Con la determinazione n. 165 del 31 dicembre 2025 il Comune di Termoli ha approvato e pubblicato la graduatoria delle famiglie che hanno richiesto il contributo economico forfettario per il trasporto scolastico degli studenti con disabilità privi di autonomia. La misura, destinata agli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, rientra nel pacchetto di interventi finanziati con risorse statali aggiuntive assegnate al Comune per l’anno 2025.

Il provvedimento arriva al termine di un percorso amministrativo avviato in primavera, quando un decreto interministeriale ha ripartito tra gli enti locali i fondi previsti dalla Legge 234/2021 per il potenziamento del trasporto scolastico dedicato. A Termoli sono stati attribuiti 39.501,40 euro, risorse che – come chiarito anche da Ifel-Anci – possono essere utilizzate non solo per servizi diretti, ma anche per contributi alle famiglie che organizzano autonomamente gli spostamenti casa-scuola dei figli.



Nel bilancio comunale 2025 è stata destinata alla misura una quota di 20.500 euro. L’Avviso pubblico, approvato a novembre e prorogato fino al 12 dicembre, ha raccolto 51 domande. La graduatoria, ora ufficialmente approvata, resterà pubblicata per quindici giorni consecutivi come previsto dalle norme dell’Avviso.

L’erogazione del contributo, non soggetta a rendicontazione tramite fatture, punta a garantire continuità e regolarità nella frequenza scolastica degli studenti con disabilità, sostenendo le famiglie nella gestione quotidiana degli spostamenti.

Con la pubblicazione della graduatoria si chiude l’ultima fase del procedimento, mentre per le famiglie beneficiarie si apre ora la possibilità di accedere concretamente al contributo previsto per l’anno scolastico 2025/2026.

