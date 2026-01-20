Tentati furti d’auto in via delle Tamerici: «La zona non è sicura, manca l’illuminazione pubblica»

TERMOLI. Nella scorsa notte in via delle Tamerici, all’altezza dei civici 30 e 32, si è consumato l’ennesimo episodio che conferma una realtà che i residenti denunciano da anni: assenza totale di illuminazione, sicurezza ridotta a zero, furti e tentativi di effrazione che si ripetono ciclicamente.

Due modelli Fiat parcheggiate sotto la palazzina sono stati prese di mira da ignoti: portiere forzate, danni evidenti, un’azione rapida favorita dal buio assoluto che avvolge la strada ogni notte. Un copione già visto, raccontano gli abitanti, che parlano di “zona dimenticata”, “quartiere periferico lasciato a sé stesso”, “abbandono istituzionale che dura da anni”.

A segnalare l’episodio un residente storico della via, che sintetizza il sentimento comune: “Siamo preda dei ladri. Qui non c’è una lampada che funzioni, nessun controllo, nessuna risposta. Abbiamo paura e ci sentiamo ignorati”. Una denuncia che non riguarda solo l’ultimo episodio, ma una lunga serie di furti, tentativi di scasso e intrusioni che hanno segnato la quotidianità del quartiere.

Il problema dell’illuminazione pubblica in diverse aree di Termoli è noto e diffuso, ma in via delle Tamerici – spiegano i residenti – la situazione è diventata insostenibile: un tratto completamente al buio, un corridoio ideale per chi vuole agire senza essere visto, un punto debole che nessuno sembra voler affrontare.

Gli abitanti chiedono interventi immediati.

La richiesta è chiara e diretta: che chi di dovere intervenga, e lo faccia adesso. Prima che l’ennesima notte al buio diventi l’ennesima occasione per nuovi danni, nuove paure, nuove omissioni.

Ma c’è anche di più, come ha sottolineato un altro residente, Giacomo, che ha voluto porre l’accento sulle condizioni dell’asfalto. “Attendiamo da un anno che le risposte che ci erano state promesse divengano realtà”.

Emanuele Bracone