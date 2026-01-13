Termoli dà il via al Piano Città degli Immobili Pubblici: primo sopralluogo all’ex Nautico

TERMOLI. Oggi a Termoli è scattata la prima azione concreta del Piano Città degli Immobili Pubblici. Il sopralluogo nell’ex Istituto Nautico di Viale Trieste ha segnato l’avvio ufficiale della rigenerazione urbana, con il coinvolgimento diretto del sindaco Nicola Balice, dell’assessore ai Lavori Pubblici Enrico Miele e dei tecnici dell’Agenzia del Demanio.

«Era importante iniziare da qui perché questo rappresenta la nostra cultura marinara – ha dichiarato il sindaco Balice – Verrà rigenerato, vedranno loro se questo comporterà una demolizione o una ristrutturazione. Dai volumi verranno ricavate le cifre per capire quanto sarà estesa la riqualificazione. La progettazione è rimessa ai tecnici dell’Agenzia del Demanio. Da questo momento inizieremo a parlare del progetto vero. Loro hanno già effettuato sopralluoghi interni e con i droni. Noi siamo i precursori del Piano Città per le città più piccole: il nostro territorio è pronto».

Il sopralluogo odierno ha interessato anche le aree strategiche del Piano, tra cui Rio Vivo, le aree retroportuali e il litorale cittadino, Nord e Sud. L’ex Nautico sarà trasformato in un hub culturale con teatro, biblioteca e spazi per startup, mentre Rio Vivo e le aree retroportuali ospiteranno percorsi ciclabili, laboratori educativi, giardini sensoriali e belvedere panoramici. Anche l’ex Caserma DICAT sarà valorizzata come polo culturale e formativo.

Il Piano, pensato come processo partecipativo, coinvolge cittadini, istituzioni e privati e punta a rendere Termoli più viva, inclusiva e attrattiva, preservando memoria storica e identità culturale.

AZ