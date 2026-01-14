Termoli e Petacciato tra i quattro Comuni Plastic Free 2026

TERMOLI-PETACCIATO. Molise, quattro Comuni entrano tra i Plastic Free 2026: la regione si afferma nella rete nazionale della sostenibilità.

Il Molise conquista un posto pieno e riconoscibile nella rete nazionale dei Comuni Plastic Free, con quattro Amministrazioni – Campobasso, Termoli, Petacciato e Capracotta – selezionate per l’edizione 2026 del progetto che premia gli enti locali più virtuosi nella riduzione della plastica monouso, nella tutela dell’ambiente e nella diffusione di buone pratiche condivise con la cittadinanza. Un risultato che rafforza la presenza della regione in un circuito nazionale sempre più strutturato, capace di misurare l’impegno concreto dei territori attraverso 20 criteri di valutazione: regolamenti e ordinanze, campagne di sensibilizzazione, attività di pulizia ambientale, progetti scolastici, collaborazione con i referenti territoriali dell’associazione Plastic Free Onlus.

L’annuncio è arrivato a Montecitorio, durante la conferenza stampa ufficiale alla presenza dell’On. Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente della Camera, del fondatore e presidente di Plastic Free Onlus Luca De Gaetano e dei referenti regionali dell’associazione. Proprio De Gaetano ha sottolineato la crescita costante della rete: dai 49 Comuni premiati nel 2022 ai 141 del 2026, un’espansione che testimonia la volontà delle Amministrazioni di intraprendere percorsi strutturati per la tutela dell’ambiente, sostenute dal lavoro dei 1.200 referenti territoriali e di migliaia di volontari attivi in tutta Italia.



Soddisfazione profonda anche dal referente regionale per il Molise, Giuseppe Fabbiano, che ha rimarcato il valore del risultato: “Il Molise entra con quattro Comuni riconosciuti per il livello di virtuosità. Termoli, Campobasso, Petacciato e Capracotta rappresentano un esempio concreto di impegno e visione. Il 14 marzo ritireranno la tartaruga di ottone al Teatro Olimpico di Roma, in un contesto ormai riconosciuto a livello nazionale ed europeo. Ringrazio anche i Comuni che non hanno ottenuto il riconoscimento ma che hanno scelto di mettersi in gioco: questo può essere un punto di partenza per crescere insieme e puntare al 2027”.



La cerimonia ufficiale di premiazione si terrà il 14 marzo 2026 a Roma, al Teatro Olimpico, durante l’evento nazionale che celebrerà le Amministrazioni capaci di trasformare la sostenibilità in azione quotidiana, regolamentata e condivisa. Per il Molise, un passaggio simbolico e operativo allo stesso tempo: quattro Comuni che diventano riferimento regionale e che rafforzano l’immagine di un territorio capace di inserirsi con autorevolezza nelle reti nazionali dedicate alla tutela ambientale e alla promozione di stili di vita sostenibili.