Termoli spinge sulla Bandiera Blu: l’Action Plan chiude la candidatura 2026

TERMOLI. Termoli accelera sulla corsa alla Bandiera Blu 2026 e lo fa con un passaggio amministrativo che segna un cambio di passo nella strategia ambientale della città. La Giunta ha approvato all’unanimità il Piano di Azione per la Sostenibilità (Action Plan), il nuovo documento richiesto dalla Fee Italia per completare la candidatura alla prestigiosa certificazione internazionale. Una terza scadenza introdotta dal 2025, che obbliga i Comuni a dimostrare non solo la qualità delle acque e dei servizi, ma anche una visione strutturata di adattamento climatico e transizione ambientale.

Il documento raccoglie e integra le azioni già programmate nei diversi ambiti comunali: gestione ambientale, servizi informatici, assistenza alla persona, manutenzioni, pianificazione urbana.

La Fee chiede infatti un quadro unitario, con target misurabili e monitoraggi annuali, capace di dimostrare che la città non si limita a mantenere gli standard richiesti, ma costruisce un percorso di resilienza climatica e sostenibilità nel triennio successivo.

L’Action Plan diventa così il cuore della candidatura: un Piano di Azione Locale che traduce in strategie operative gli indirizzi politici dell’amministrazione, accompagnando la transizione ecologica con aggiornamenti costanti. La Giunta ha deliberato la trasmissione formale del pacchetto completo – questionario, allegati e Action Plan – alla Fee Italia, atto necessario per chiudere definitivamente la procedura.

Con questo passaggio Termoli si presenta alla stagione 2026 con una candidatura pienamente conforme ai nuovi standard internazionali, in un anno in cui la competizione tra località costiere è sempre più legata alla capacità di dimostrare visione, programmazione e coerenza ambientale. Ora la parola passa alla Fee: la città attende il verdetto, consapevole che la Bandiera Blu non è solo un simbolo turistico, ma un indicatore di qualità urbana e di responsabilità verso il proprio territorio costiero.

Emanuele Bracone