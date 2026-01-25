Terra in Pace, corteo in movimento dalla Cattedrale a piazza Monumento

TERMOLI. Terra in Pace, corteo in movimento: la Diocesi celebra la Giornata della Pace con Azione Cattolica e il vescovo Palumbo.

Una domenica di gennaio che si fa simbolo, rito e cammino: Termoli accoglie la “Giornata Diocesana della Pace” promossa da Azione Cattolica Italiana e dalla Diocesi di Termoli-Larino, con il titolo evocativo “Terra in Pace” e un’immagine che parla ai giovani e alle famiglie, tra stelle, globo e un astronauta con il logo dell’Azione Cattolica Ragazzi.

L’appuntamento si apre alle 9.30 in piazza Duomo con l’accoglienza dei partecipanti provenienti da tutta la diocesi, in un clima di festa, impegno e testimonianza.

Alle 10.30 la celebrazione eucaristica presieduta da monsignor Claudio Palumbo, vescovo della diocesi, diventa il cuore spirituale dell’iniziativa, prima del corteo di pace che si snoderà da piazza Duomo fino a piazza Monumento, attraversando il centro cittadino con canti, striscioni e parole di speranza.

L’evento si inserisce nel percorso educativo dell’ACR, con la proposta concreta di sostenere due progetti: “Educare: strada per la pace” e “Una carezza per la Terra Santa”, attraverso l’acquisto della spilla simbolica.

Petra Becci, responsabile Acr, coordina l’organizzazione e invita alla partecipazione attiva, sottolineando il valore formativo e comunitario dell’iniziativa. In un tempo segnato da conflitti e frammentazioni, la diocesi sceglie di camminare insieme, di educare alla pace e di rendere visibile, nel tessuto urbano di Termoli, un desiderio che è anche impegno: fare della terra un luogo abitato dalla pace.

EB