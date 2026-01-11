Torremaggiore onorata dal coraggio di Salvatore Samale: un gesto eroico sulle rive del Lago di Como

TORREMAGGIORE. Torremaggiore si stringe attorno al suo concittadino Salvatore Samale, protagonista di un atto di straordinario coraggio e profonda umanità compiuto sul lungolago di Como. In una situazione di grave emergenza, Samale ha salvato una persona in difficoltà, scivolata nelle acque gelide del lago, intervenendo senza esitazione e mettendo a rischio la propria vita.

Il gesto, avvenuto in condizioni estremamente critiche e rese ancora più insidiose dal ghiaccio e dalla pericolosità del luogo, ha comportato gravi conseguenze fisiche per Samale. Tuttavia, la sua azione istintiva e generosa è stata riconosciuta come un esempio altissimo di altruismo, senso civico e amore per il prossimo.

Il sindaco di Torremaggiore, Emilio Di Pumpo, ha espresso pubblicamente, a nome dell’intera Amministrazione Comunale e della cittadinanza, profonda gratitudine e orgoglio per l’eroismo dimostrato da Samale. In un messaggio ufficiale, il primo cittadino ha sottolineato come questo gesto, compiuto lontano da casa ma vicino ai valori più autentici dell’essere umano, dia lustro all’intera comunità torremaggiorese.

In questo momento di prova personale, la città si unisce con affetto e riconoscenza attorno a Salvatore Samale, augurandogli una pronta e completa guarigione. Il suo coraggio rimane un faro per la comunità, richiamando quei valori di solidarietà e responsabilità che costituiscono il cuore pulsante di Torremaggiore.

EB