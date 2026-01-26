Tra regole e umanità: 5 minuti in corsia per dire “sono qui”

TERMOLI. Un intervento chirurgico che doveva durare poco e che invece si è protratto per ore. Un tempo lungo, carico di apprensione, vissuto dai familiari nell’attesa di notizie all’Ospedale San Timoteo di Termoli. Situazioni come questa non sono rare nella vita ospedaliera e fanno parte della complessità della medicina, dove l’imprevisto è sempre possibile.

Al termine dell’operazione, il medico informa i parenti che potranno vedere il paziente per pochi minuti. Un gesto semplice, ma importante, soprattutto dopo ore di silenzio e preoccupazione. Al risveglio dall’anestesia, anche solo un breve incontro può rappresentare un sollievo reciproco, per chi attende e per chi si risveglia.

È in momenti come questi che emerge una riflessione più ampia sul rapporto tra organizzazione sanitaria e dimensione umana della cura. Gli infermieri svolgono un lavoro fondamentale, spesso in condizioni difficili, attenendosi a regole e orari necessari a garantire sicurezza e funzionalità dei reparti. Ed è giusto che esistano procedure chiare.

Allo stesso tempo, però, ci si può chiedere se, in situazioni particolari, come un intervento prolungato o un risveglio post-operatorio, non sia possibile prevedere un piccolo margine di flessibilità. Non per stravolgere le regole, ma per adattarle alle persone. Concedere anche solo dieci o quindici minuti fuori dall’orario di visita può fare una grande differenza dal punto di vista emotivo.

La presenza di un familiare, specie subito dopo un intervento, non è solo una consolazione per chi aspetta, ma spesso un sostegno concreto per il paziente stesso. La medicina moderna parla sempre più di “umanizzazione delle cure”, un concetto che non contrasta con l’organizzazione, ma la completa.

Forse il punto non è mettere in discussione orari o ruoli, ma interrogarsi su come conciliare efficienza e comprensione. Perché accanto ai protocolli, negli ospedali, continuano a esserci persone che aspettano, sperano e hanno bisogno, anche solo per pochi minuti, di sentirsi vicine.

Alberta Zulli