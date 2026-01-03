Tragedia di Pietracatella, vertice in Procura con Locatelli da Pavia: i funerali previsti dopo l’Epifania

CAMPOBASSO. Vertice in Procura ieri a Campobasso sulla tragedia di Pietracatella, analisi sugli alimenti e sangue inviato a Pavia: così il Molise cerca la verità sulla morte di Sara e Antonella.

Un vertice fiume ieri mattina in Procura a Campobasso, alla presenza del questore Giancarlo Farinacci e del capo della Squadra Mobile, Marco Graziano, ha segnato una nuova, delicatissima fase dell’inchiesta sulla morte di Sara Di Vita, 15 anni, e di sua madre Antonella Di Ielsi, decedute all’ospedale Cardarelli tra il 27 e il 28 dicembre dopo giorni di sofferenza e due accessi al pronto soccorso conclusi con il rientro a casa. Collegato da remoto, un tossicologo di fama nazionale, il professor Carlo Locatelli, direttore del Centro Antiveleni dell’Irccs Maugeri di Pavia, al quale sono state inviate sacche di sangue di madre e figlia: sarà lui a dover rispondere ai tanti quesiti che ancora ruotano attorno a una tragedia che, esplosa nel pieno delle festività natalizie, ha sconvolto il Molise e l’Italia intera.

Le autopsie eseguite il 31 dicembre, durate quasi otto ore, non sono state sufficienti a chiarire in modo univoco le cause del decesso: al momento si parla di tossinfezione alimentare riconducibile a una “causa aspecifica”, una formula che dice soprattutto quanto sia ancora ampia la zona d’ombra da illuminare. Al termine degli esami autoptici, l’autorità giudiziaria ha disposto la restituzione delle salme ai familiari, consentendo lo svolgimento dei funerali: le esequie di Sara e Antonella, salvo ulteriori necessità investigative, dovrebbero tenersi il 7 gennaio a Pietracatella, il loro paese, dove il sindaco Antonio Tomassone ha già annunciato la proclamazione del lutto cittadino.

Parallelamente, la Procura di Campobasso ha disposto il sequestro degli alimenti presenti nell’abitazione di Pietracatella, al fine di individuare quale sostanza tossica possa aver provocato il rapido e drammatico peggioramento del quadro clinico: i campioni dei 19 cibi prelevati nella casa di Gianni Di Vita, marito di Antonella e padre di Sara, e in parte nell’appartamento della nonna materna, al primo piano dello stesso edificio, sono stati inviati all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “Giuseppe Caporale” di Teramo, dove verranno eseguiti tutti gli esami chimici e tossicologici indicati dalla Procura.

Nell’elenco dei prodotti finiti sotto sequestro compaiono un preparato con funghi e peperoni, olive verdi e nere, polpette, formaggio al pistacchio, mozzarella, salsa di pomodoro, funghi, vongole cotte con guscio, baccalà gratinato con pinoli, uva e patate, una torta con pandispagna e crema al pistacchio, pesto, formaggi spalmabili di due tipi, due diverse marmellate, polenta condita con funghi presumibilmente champignon, funghi alla contadina e giardiniera autoprodotta. Sotto la lente, in particolare, i pasti consumati il 23 dicembre, quando – secondo la ricostruzione finora emersa – avrebbero avuto inizio i primi sintomi. Sul fronte delle responsabilità sanitarie, l’inchiesta ha già portato all’iscrizione nel registro degli indagati di cinque medici: tre in servizio al pronto soccorso del Cardarelli (Maria Balbo, Ramon Aldo Olivieri e Pietro Vuotto) e due della guardia medica, Angela Maria Castelluzzo e Michele Formichella.

A loro carico vengono ipotizzati i reati di omicidio colposo plurimo, lesioni colpose e responsabilità medica. Un passaggio cruciale dell’indagine riguarda proprio la gestione dei due accessi in ospedale: Sara e Antonella, infatti, si erano presentate per ben due volte al pronto soccorso del Cardarelli e per due volte erano state rimandate a casa, prima del tragico epilogo nelle ore successive.

La Squadra Mobile, su delega della Procura, continua a battere tutte le piste: dalla possibile origine domestica della tossinfezione alle eventuali criticità nelle procedure di diagnosi e cura, in un quadro in cui il dolore di una comunità intera si intreccia con l’esigenza, non più rinviabile, di fare piena luce su ogni passaggio di questa vicenda.

EB