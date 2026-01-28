Trasporto studenti con disabilità: 41 i beneficiari ammessi con fondi, altri nove in graduatoria

TERMOLI. È stata pubblicata ieri la graduatoria definitiva relativa al contributo economico per il trasporto scolastico degli studenti con disabilità privi di autonomia, misura rivolta alle famiglie residenti nel Comune di Termoli per l’anno scolastico in corso.

L’atto conclude l’iter avviato dall’ente nell’ambito degli interventi di sostegno al diritto allo studio e alla mobilità scolastica degli alunni con disabilità, attraverso l’erogazione di un contributo forfettario destinato ai nuclei familiari che provvedono in autonomia al trasporto casa-scuola.

Complessivamente sono 52 le domande esaminate: di queste, 41 risultano ammesse e beneficiarie del contributo, 9 sono ammesse ma non beneficiarie per carenza di fondi, pur in presenza dei requisiti richiesti, mentre 2 istanze sono state escluse per mancanza dei requisiti previsti dal bando.

La graduatoria, approvata in via definitiva con determinazione dirigenziale, evidenzia come la disponibilità finanziaria non sia stata sufficiente a coprire tutte le domande idonee, lasciando una parte delle famiglie senza contributo. Resta ferma la possibilità di eventuali scorrimenti della graduatoria qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse o si registrassero rinunce. La documentazione completa è consultabile sull’albo pretorio e sui canali istituzionali del Comune.

