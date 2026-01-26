Tremiti: gommoni e natanti da rimuovere entro due settimane dalla spiaggia di San Nicola

ISOLE TREMITI. Gommoni, piccole imbarcazioni e natanti lasciati da anni sulla spiaggia di San Nicola dovranno essere rimossi entro il 10 febbraio 2026. Lo stabilisce la nuova ordinanza firmata dal sindaco delle Isole Tremiti, Annalisa Lisci, un provvedimento che punta a ristabilire condizioni minime di decoro, sicurezza e tutela sanitaria in uno degli arenili più suggestivi ma più trascurati dell’arcipelago.

La disposizione riguarda tutti i proprietari, possessori o detentori dei mezzi attualmente abbandonati sulla spiaggetta dell’isola, spesso senza alcuna autorizzazione e in violazione delle norme vigenti.

L’atto introduce inoltre un divieto permanente di deposito, sosta o abbandono di natanti sull’arenile, salvo specifica e formale autorizzazione degli enti competenti. Per i trasgressori sono previste sanzioni amministrative secondo il Codice della Navigazione e i regolamenti comunali, con l’incarico agli organismi preposti di vigilare e far rispettare l’ordinanza. Un intervento ritenuto necessario dall’amministrazione per restituire dignità e fruibilità a un tratto di costa che, nonostante le criticità, continua ad attirare turisti e visitatori che si immergono nelle acque di San Nicola anche fuori stagione.

Resta però aperto il nodo dei residenti e degli operatori che da anni utilizzano quello spazio come rimessaggio: la rimozione forzata dei natanti li mette ora di fronte alla necessità di trovare soluzioni alternative, affinché il rispetto delle norme non si traduca in un ulteriore disagio per chi vive e lavora sull’isola.

EB