Tributi e riscossione delle entrate comunali, nasce il gruppo di lavoro in vista della nuova gara d’appalto

TERMOLI. Nel cuore dell’ultima giornata amministrativa del 2025, il Comune di Termoli mette un tassello decisivo nel percorso di riorganizzazione della fiscalità locale con la determinazione n. 238, un atto che definisce il gruppo di lavoro chiamato a sostenere la procedura di gara per l’affidamento in concessione delle attività di accertamento e riscossione coattiva delle entrate comunali, oltre alla gestione del canone unico patrimoniale, mercatale e delle pubbliche affissioni, e all’appalto del ciclo contravvenzionale.

Un provvedimento che arriva al termine di un anno amministrativo segnato da scelte strategiche importanti: dalla conferma della dirigenza del Settore VII alla definizione del DUP e del bilancio 2025/2027, fino agli indirizzi politici che hanno sancito la reinternalizzazione della gestione ordinaria dei tributi e l’esternalizzazione delle attività più complesse e specialistiche. La dirigente Carmela Cravero, in qualità di Rup, richiama l’intero quadro normativo – dal Testo Unico degli Enti Locali al nuovo Codice dei Contratti – e le tappe procedurali che hanno scandito la preparazione della gara, comprese le integrazioni e le proroghe intervenute negli ultimi mesi.

La procedura, di rilevanza comunitaria e interamente telematica tramite la piattaforma Traspare, richiede un’articolazione organizzativa solida: per questo viene formalizzato un gruppo di lavoro che distribuisce compiti e responsabilità in modo puntuale.

Alla stessa Cravero sono affidate programmazione della spesa, redazione e verifica del progetto, predisposizione degli atti e gestione della gara; al dott. Vito Sauro il ruolo di referente per la regolare esecuzione; alla dott.ssa Annamaria Cannarsa il coordinamento dei flussi informativi, affiancata – insieme a Rosalba Evangelista, Daniela Di Lena e Arcangela Spina – nelle attività di supporto diretto al Rup.

L’atto certifica la regolarità amministrativa e contabile, chiarisce che non comporta impegni di spesa immediati e che gli incentivi tecnici saranno calcolati secondo la normativa vigente, lasciando aperta la possibilità di modificare la composizione del gruppo in base all’evoluzione della gara e ai carichi di lavoro.

EB