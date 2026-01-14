“Tubone” tra basso Molise e Puglia: interviene Gravina

TERMOLI. Nel nuovo video diffuso dal consigliere regionale del M5S Roberto Gravina, il tema del cosiddetto tubone torna al centro del dibattito pubblico dopo la riunione tecnica svoltasi nei giorni scorsi in Regione.
Gravina ricostruisce con precisione i nodi emersi durante l’incontro, delineando un quadro tutt’altro che rassicurante: persistono incertezze progettuali rilevanti, mancano dati aggiornati sulla reale disponibilità idrica e continua a pesare una scarsa trasparenza nei passaggi decisionali che stanno accompagnando un’opera destinata a incidere profondamente sull’equilibrio del sistema idrico molisano.
Il consigliere sottolinea come, in assenza di valutazioni tecniche indipendenti e di un quadro informativo completo, ogni scelta rischi di compromettere la capacità del Molise di governare autonomamente le proprie risorse, soprattutto in una fase segnata da fragilità strutturali e da una crescente pressione interregionale.
Per Gravina, prima di procedere occorre ristabilire metodo, chiarezza e responsabilità istituzionale: il Molise non può permettersi decisioni assunte al buio su un’infrastruttura che potrebbe ridisegnare gli equilibri idrici dell’intero territorio.
