Turnover ai vertici dell’Usr Molise: arriva Mirella Nappa

CAMPOBASSO. La notizia era trapelata da circa un mese, quella del cambio al vertice dell’Ufficio scolastico regionale. Da alcuni giorni si è insediata in via Garibaldi il nuovo direttore regionale, si chiama Mirella Nappa, 59enne, origini di Reggio Calabria, e proveniente dal Veneto. Ma ancora senza il crisma dell’ufficialità.

E’ dirigente di II^ fascia – Dirigente a tempo indeterminato nel ruolo del

Ministero dell’Istruzione dal 12 ottobre 2010.

Prende il posto di Maria Chimisso, che rimane negli organici dell’Usr Molise.