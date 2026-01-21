Ultimi giorni senza treni: Termoli si organizza con i bus sostitutivi

TERMOLI. Proseguono i lavori di potenziamento sulla linea ferroviaria Adriatica, che da una settimana hanno portato alla sospensione dei treni tra Pescara e Foggia. Mancano solo due giorni al ritorno dei treni, previsto venerdì 23 gennaio, e Termoli resta al centro della rete di collegamenti sostitutivi.

La stazione cittadina è diventata un vero e proprio hub provvisorio, con autobus regionali e interregionali che sostituiscono le corse ferroviarie sospese. Per gestire l’afflusso dei mezzi e dei passeggeri, il Comune ha attivato modifiche temporanee alla viabilità, in particolare in via Duca degli Abruzzi, dove sono stati istituiti divieti di sosta e predisposte aree dedicate alle manovre dei bus. Segnaletica temporanea e transenne aiutano a mantenere ordine e sicurezza, mentre la polizia locale controlla il rispetto delle prescrizioni.

Gli interventi rappresentano un impegno straordinario di coordinamento urbano, necessario per garantire la continuità dei collegamenti e ridurre i disagi. Residenti e attività commerciali della zona hanno dovuto adattarsi a modifiche temporanee della circolazione, ma si tratta di un periodo limitato, finalizzato a un miglioramento duraturo della rete ferroviaria.

L’interruzione della linea Pescara–Foggia rientra in un più ampio programma di ammodernamento della rete nazionale, destinato a migliorare sicurezza, regolarità e capacità dei treni. Per Termoli e il Molise, storicamente penalizzati dai collegamenti ferroviari, questi lavori rappresentano una piccola fase di disagio oggi, ma una scommessa sul futuro della mobilità della regione.