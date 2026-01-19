Un anno dopo, stesso copione: la provinciale 126 torna a cambiare percorso

GUGLIONESI. A distanza di un anno, la scena si ripete quasi identica. Chi percorre la Provinciale 126 lo sa bene: quando arrivano i mesi freddi, quel tratto di strada sembra tornare puntualmente protagonista. Dopo i lavori dello scorso inverno, che avevano già imposto chiusure e deviazioni, da oggi, lunedì 19 gennaio, il cantiere si rimette in moto.

Gli interventi si spostano di nuovo sul viadotto all’uscita della Fondo Valle del Biferno, proprio allo svincolo per Guglionesi, un punto nevralgico per chi ogni giorno si muove tra il paese, Termoli e Campobasso. La Provincia ha comunicato che sarà necessaria una chiusura totale di circa trenta giorni, il tempo necessario per completare questa nuova fase di manutenzione straordinaria.

Per gli automobilisti significa cambiare abitudini, almeno per un po’. Chi scende da Guglionesi potrà comunque immettersi verso Campobasso, mentre chi arriva da Termoli potrà salire verso il paese. Per tutte le altre direzioni servirà qualche giro più largo, un’inversione allo svincolo successivo, un pizzico di pazienza in più. Nulla di drammatico, ma abbastanza da farsi sentire nelle giornate di lavoro, negli orari di punta, nei tragitti quotidiani.

Terminata la chiusura, il cantiere non sparirà: la circolazione proseguirà a senso unico alternato, regolata da semaforo, finché gli interventi non saranno conclusi. La Provincia assicura che si farà il possibile per limitare i disagi, ma invita i Comuni e i cittadini a diffondere le informazioni e a prestare attenzione ai cambiamenti della viabilità.

Insomma, un nuovo capitolo di una storia che gli automobilisti della zona conoscono fin troppo bene. La speranza, questa volta, è che sia davvero l’ultimo.

Alberta Zulli