Una nuova casa per il dono del sangue nel cuore di Termoli

TERMOLI. Termoli si prepara ad accogliere un nuovo punto di riferimento per la solidarietà e la salute pubblica. Sabato 24 gennaio l’associazione di volontariato Sangue112, regolarmente iscritta al RUNTS (n. 156896), inaugurerà la propria sede operativa nel centro cittadino, in via G. Perrotta 9.

L’iniziativa, che si svolgerà dalle ore 10 alle 17, sarà accompagnata dal messaggio “Connettiamoci alla solidarietà” e offrirà ai cittadini l’occasione di visitare i nuovi spazi, conoscere da vicino le attività dell’associazione e approfondire il ruolo fondamentale della donazione di sangue a sostegno del sistema sanitario regionale.

Il momento ufficiale del taglio del nastro vedrà la partecipazione delle principali autorità istituzionali, tra cui il Presidente della Regione Molise, il Sindaco di Termoli, il Direttore sanitario dell’ASREM e il Vescovo, che impartirà la benedizione alla struttura.

Una presenza corale che testimonia il riconoscimento del lavoro svolto da Sangue112 sul territorio, impegnata quotidianamente nel garantire la disponibilità di sangue e nel diffondere una cultura del dono consapevole e organizzata.

«Non si tratta soltanto dell’apertura di una sede – spiegano dall’associazione – ma della nascita di uno spazio pensato per accogliere, informare e coinvolgere. Un luogo dove la generosità dei donatori trova struttura, sicurezza e continuità».

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza, chiamata a partecipare a una giornata che celebra un traguardo importante e rilancia l’impegno collettivo verso la solidarietà e la tutela della vita.

AZ