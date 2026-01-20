Un’ambulanza veterinaria per gli animali: al via la raccolta fondi

TERMOLI. Le Guardie Ambientali d’Italia ODV – Sezione di Termoli hanno lanciato una campagna di raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe per dotarsi di un’ambulanza veterinaria usata, fondamentale per il recupero e il trasporto di animali feriti, abbandonati o in gravi condizioni nel territorio di Termoli e nelle aree limitrofe.

L’iniziativa nasce dalle difficoltà riscontrate quotidianamente dai volontari, che si trovano spesso a operare in situazioni di emergenza dove ogni minuto può fare la differenza. In mancanza di un servizio pubblico dedicato, gli interventi vengono ancora effettuati con mezzi privati e soluzioni improvvisate, con evidenti limiti in termini di tempestività, sicurezza e benessere degli animali soccorsi.

«Disporre di un’ambulanza veterinaria non significa avere un privilegio – spiegano i volontari della Sezione di Termoli – ma poter intervenire in modo rapido ed efficace, riducendo la sofferenza e aumentando le possibilità di sopravvivenza degli animali. Troppo spesso siamo costretti a lavorare con strumenti inadeguati, e questo non dovrebbe accadere».

Le donazioni raccolte saranno utilizzate per:

l’acquisto di un’ambulanza veterinaria usata;

le spese iniziali di assicurazione e bollo;

la manutenzione e l’allestimento sanitario essenziale del mezzo.

L’associazione opera esclusivamente senza scopo di lucro e senza personale retribuito: ogni attività è portata avanti da volontari.

La raccolta fondi è aperta a cittadini, imprese e attività locali: anche un piccolo contributo o la semplice condivisione dell’iniziativa può aiutare concretamente a raggiungere l’obiettivo.

Link alla raccolta fondi:

https://gofund.me/0d6464261