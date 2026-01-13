UniMol: 550mila euro per borse di studio

CAMPOBASSO. Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha destinato circa 550 mila euro al Molise, provenienti dalla Missione 4 del Pnrr, per finanziare borse di studio per l’anno accademico 2025-2026.
Si tratta di fondi aggiuntivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, parte dei 150 milioni complessivi stanziati a livello nazionale, suddivisi dal ministero dopo il via libera della Conferenza Stato-Regioni.
Le risorse saranno trasferite direttamente all’Ente Regionale per il Diritto allo Studio, che le utilizzerà per sostenere gli studenti molisani.