TERMOLI. UniMol, tre eccellenze premiate alla Camera: alle neolaureate il “Premio America Giovani”.

L’Università degli Studi del Molise porta ancora una volta il proprio talento oltre i confini regionali e lo fa nel luogo simbolo delle istituzioni repubblicane: la Camera dei Deputati. Barbara Pia Trotta, Giovanna Pasquale e Chiara D’Amico, neolaureate magistrali in Letteratura e Storia dell’Arte del Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione, sono state insignite del prestigioso “Premio America Giovani” della Fondazione Italia USA, riconoscimento che seleziona ogni anno mille profili d’eccellenza tra gli Atenei italiani attraverso i parametri della banca dati Almalaurea – punteggio di laurea, rapidità del percorso, media degli esami e qualità del curriculum – per valorizzare i giovani più promettenti nelle discipline di maggiore interesse internazionale.

Nel corso della cerimonia ufficiale a Roma, le tre neolaureate UniMol hanno ricevuto anche una borsa di studio per accedere al master online esclusivo in “Leadership per le relazioni internazionali e il Made in Italy”, un percorso pensato per rafforzare competenze strategiche e manageriali in vista dell’ingresso nel mercato globale. Un risultato che conferma la solidità della formazione umanistica dell’Ateneo molisano e la qualità del lavoro svolto dai docenti: Barbara Pia Trotta e Giovanna Pasquale hanno completato il loro percorso sotto la guida del professor Lorenzo Canova, mentre Chiara D’Amico ha avuto come relatrice la professoressa Camilla Fiore.

A loro giungono le congratulazioni dell’intera comunità accademica UniMol, orgogliosa di vedere tre giovani studiose portare il nome dell’Ateneo – e del Molise – in uno dei contesti più prestigiosi del Paese.

