Ururi accoglie la delegazione del Comune di Roskovec

URURI. Una giornata di confronto, identità e futuro condiviso. Ururi ha accolto ieri mattina la delegazione del Comune di Roskovec – Bashkia Roskovec, in una visita studio che ha assunto il valore di un passaggio decisivo nel percorso di collaborazione tra le due comunità, ormai avviate verso un gemellaggio ufficiale che nei prossimi mesi sancirà un legame fondato su valori comuni, radici storiche e tradizioni che uniscono profondamente le due realtà. L’Amministrazione Comunale, insieme alla struttura comunale, ha accompagnato gli ospiti in una giornata intensa di incontri e conoscenza del territorio, resa possibile grazie al coinvolgimento di istituzioni, associazioni e presidi culturali locali.

Il parroco don Michele Di Legge ha guidato la delegazione nella visita alla chiesa Santa Maria delle Grazie, illustrandone il valore storico, artistico e religioso, mentre lo Sportello Linguistico di Ururi, con le docenti Maria De Rosa e Pinuccia Campofredano, ha presentato le attività dedicate alla tutela e alla valorizzazione della lingua e della cultura Arbëreshë, elemento identitario che accomuna Ururi e Roskovec. Un altro momento significativo si è svolto presso l’Istituto Scolastico “John Dewey”, dove la dirigente scolastica prof.ssa Immacolata Lamanna e il corpo docente hanno illustrato i progetti messi in campo per la promozione e la conservazione della lingua Arbëreshë tra le nuove generazioni.

La delegazione ha poi visitato le stalle dell’Associazione del Carro dei Giovanotti e dell’Associazione del Carro dei Giovani, entrando in contatto diretto con la tradizione della Corsa dei Carri, simbolo di appartenenza, memoria collettiva e partecipazione popolare. La giornata ha confermato la volontà condivisa di costruire un percorso stabile di collaborazione culturale e istituzionale, capace di dare nuovo risalto alla cultura Arbëreshë e di rafforzare i legami umani tra le due comunità.

Un cammino che guarda al futuro con fiducia, nella convinzione che il dialogo e la cooperazione siano strumenti fondamentali per valorizzare identità, tradizioni e patrimonio comune. A esprimere soddisfazione per l’incontro è stato la sindaca, Laura Greco, che ha sottolineato come questa visita rappresenti un tassello importante nella costruzione di un ponte duraturo tra Ururi e Roskovec, fondato su rispetto reciproco, condivisione e visione comune.

EB