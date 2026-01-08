Ururi entra ufficialmente nel Servizio Idrico Integrato: gestione affidata alla Grim Scarl

URURI. È operativo il passaggio del Servizio Idrico Integrato del Comune di Ururi alla Grim Scarl, la società in house regionale che gestisce le risorse idriche molisane. La transizione è stata formalizzata con la sottoscrizione del verbale di gestione tra Grim, Egam e l’amministrazione comunale di Ururi, segnando un nuovo tassello nel percorso di uniformazione e rafforzamento del servizio idrico sul territorio regionale.

Il trasferimento delle attività – acquedotto, fognatura e depurazione – avviene senza alcun impatto per cittadini e utenti: costi invariati, nessun disagio operativo, continuità totale nelle procedure e nell’organizzazione già adottate dal Comune. Grim garantirà sia gli interventi ordinari sia quelli straordinari, dalle manutenzioni sulle reti ai lavori sui serbatoi e sull’impianto di depurazione, mantenendo la stessa operatività finora assicurata dagli uffici comunali.

Un ringraziamento formale viene rivolto al Sindaco di Ururi, Avv. Laura Greco, al Responsabile del Settore Tecnico, Arch. Jr. Giovanni Antonio Granitto, e a tutto il personale comunale che, con un dialogo costante e costruttivo con GRIM, ha reso possibile la sottoscrizione del verbale e il passaggio nel SII.

Per ogni esigenza legata al servizio idrico, gli utenti di Ururi potranno rivolgersi alla sede legale Grim di Campobasso, in via Tiberio 95, oppure agli sportelli temporanei attivi nei Comuni di Larino, San Martino in Pensilis e Guglionesi. Restano inoltre disponibili il contact center al numero 0874 1919702, le e‑mail e i recapiti dedicati riportati sul sito www.grimolise.it, garantendo assistenza e informazioni H24.

Con l’ingresso di Ururi, la Grim raggiunge il 59,59% di copertura degli utenti totali della Regione Molise, un risultato che la società definisce come una conferma concreta dell’impegno profuso dagli uffici e del percorso di consolidamento del Servizio Idrico Integrato regionale.

EB