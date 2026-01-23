Vanoli vicepresidente Crui, i messaggi di auguri per la nomina

CAMPOBASSO. In merito alla nomina del Rettore dell’Università degli Studi del Molise, prof. Giuseppe Peter Vanoli, a Vice-Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), sono giunti messaggi di congratulazioni dal Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, e dall’ex Presidente della Regione, Michele Iorio.

Il presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, ha dichiarato:

«Rivolgo le più sentite congratulazioni al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi del Molise, prof. Giuseppe Peter Vanoli, per la prestigiosa nomina a Vice-Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI). Si tratta di un riconoscimento di altissimo profilo, che testimonia la stima e la fiducia maturate nei confronti del Rettore Vanoli all’interno della comunità accademica nazionale e che conferma la qualità del lavoro svolto nel suo percorso istituzionale e scientifico. Questa nomina rappresenta motivo di grande orgoglio per l’intero Molise e per l’Università degli Studi del Molise, che vede ulteriormente rafforzato il proprio ruolo nei principali contesti di indirizzo e governance del sistema universitario italiano. La visione del Rettore Vanoli, improntata alla centralità dell’Università come bene comune e come motore di sviluppo culturale, sociale ed economico, è pienamente coerente con le esigenze dei territori e con le aspettative delle nuove generazioni. Sono certo che il suo contributo all’interno della CRUI saprà valorizzare le specificità degli Atenei, promuovendo cooperazione, inclusione e sostenibilità. La Regione Molise continuerà a sostenere con convinzione il dialogo e la collaborazione con il mondo universitario, riconoscendone il ruolo strategico per la crescita e il futuro della nostra comunità».

Anche Michele Iorio ha espresso il proprio plauso, sottolineando il valore istituzionale della nomina:

«Esprimo le più sentite congratulazioni al Rettore Vanoli per la sua elezione a Vice Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI). Questo importante riconoscimento rappresenta non solo un traguardo personale per il Rettore Vanoli, ma anche un significativo attestato di prestigio per l’intera comunità accademica dell’Unimol. La sua nomina rafforza il ruolo dell’Università del Molise nel panorama nazionale, promuovendo valori di eccellenza, innovazione e collaborazione tra le istituzioni universitarie italiane. Si tratta di un risultato prestigioso che conferma la qualità e l’eccellenza dell’Università del Molise, mettendo la nostra regione al centro delle dinamiche nazionali dell’istruzione superiore e della ricerca. Il Rettore Vanoli ha sempre dimostrato impegno, competenza e visione strategica nel guidare l’Ateneo, e siamo certi che saprà portare lo stesso entusiasmo e professionalità anche nel nuovo incarico, contribuendo allo sviluppo del sistema universitario italiano. Questa nomina rappresenta un’occasione per rafforzare ulteriormente il rapporto tra Università e istituzioni regionali, a vantaggio dello sviluppo culturale, scientifico ed economico del territorio. Al Rettore Vanoli gli auguri per un proficuo lavoro e un percorso ricco di successi nella sua nuova prestigiosa responsabilità».