Venerdì mattina i funerali di Giuseppe Vizzarri: il nostro ricordo

TERMOLI. La morte prematura di Giuseppe Giovanni Vizzarri, a soli 41 anni, ha commosso tutti, ieri. Un’ondata di messaggi di cordoglio assai ampia, per la moglie Debora, i figli e l’intera famiglia.

I funerali avranno luogo domattina, alle 10.30, nella chiesa di San Timoteo.

Il nostro ricordo è affidato a Michele Trombetta.

«Alla fine Giuseppe Giovanni Vizzarri si è arreso. Si è arreso al tramonto di un anno forse ancora più tribolato per lui, ma lo ha fatto solo quando non aveva davvero più forze. Perché Giuseppe ha lottato come un vero combattente: non ha mollato un attimo, non ha ceduto di un centimetro finché ha potuto. Ha reso la vita difficile alla malattia, a quella “stronza” che troppo spesso decide senza chiedere permesso, costringendola a sudare ogni passo, ogni giorno, ogni respiro.

A resistere così a lungo ha potuto farlo perché accanto a sé aveva una donna straordinaria. Una super donna, una Wonder Woman elevata alla quinta potenza: Debora.

Debora non lo ha lasciato solo nemmeno per un istante. È stata moglie, compagna di vita, madre, infermiera amorevole, presenza costante. Ha fatto tutto, e anche di più. Giuseppe era un ragazzo gentile, sempre sorridente, capace di non concedere al male nemmeno la soddisfazione di vederlo piegato dal dolore. Ha sfidato la sofferenza con il sorriso di un ragazzo perbene, fino all’ultimo.

Morire a 41 anni, dopo anni di sofferenza, è qualcosa di profondamente triste e amaro. Chi gli è stato vicino ha cercato in ogni modo di sostenerlo: Debora e i loro splendidi figli, Antonio, Eliana e Luciana, non lo hanno mai lasciato solo in questa lunga battaglia. Mai.

Giuseppe se ne è andato insieme a un anno durissimo. Abbiamo seguito il suo decorso attraverso gli aggiornamenti che Debora, con forza e dignità, non ha mai fatto mancare. Una donna d’acciaio, capace di affrontare e superare con fierezza anche i lacci burocratici che troppo spesso soffocano le strutture sanitarie. Per amore di Giuseppe avrebbe scalato le montagne più alte e insidiose. E in parte lo ha fatto, senza temere nulla.

Debora ha fatto tutto ciò che era possibile, e anche oltre. Non deve rimproverarsi nulla: Giuseppe ha avuto tutto l’amore e tutto l’aiuto che solo una persona capace di amare così poteva donare.

Debora, ci addolora profondamente aver appreso, in una giornata che dovrebbe essere di festa, che Giuseppe abbia lasciato questa vita, gettando nello sconforto te e i tuoi cari. È un dolore ingiusto. Ma sappiamo che tu, proprio perché la morte di Giuseppe non resti vana, continuerai a lottare da combattente per tenere alta l’attenzione e il livello della nostra sanità.

Una donna di spessore come te non si dimentica. Chi può dimenticare le tue battaglie, insieme alla tua grande amica Cinzia, per il punto nascita di Termoli? Avete mosso coscienze e persone, avete risvegliato una città intera.

Oggi siamo tutti stretti attorno a te, mentre stai dando il tuo ultimo bacio e il tuo ultimo abbraccio, insieme ai vostri cuccioli, a Giuseppe. Un uomo che ha vissuto troppo poco per godersi fino in fondo tutto il vostro immenso amore.

Giuseppe, oggi solo gli angeli del Paradiso possono accoglierti. Senza colpe hai dovuto sopportare un calvario ingiusto per un ragazzo giovane che voleva soltanto vivere, amare, stare con la sua famiglia e i suoi amici.

Buon viaggio, Giuseppe Giovanni Vizzarri».

Redazione