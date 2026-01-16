Vertenza Pegaso Security: Pallante incontra la Uiltucs

CAMPOBASSO. A Palazzo D’Aimmo si è consumato questa mattina un passaggio cruciale nella vertenza che coinvolge i lavoratori della Pegaso Security impiegati presso la sede del Consiglio regionale di via IV Novembre.

Il presidente del Consiglio regionale, Quintino Pallante, ha incontrato i rappresentanti della Uiltucs Molise per affrontare una situazione ormai divenuta insostenibile: ritardi sistematici, mancati pagamenti, incertezza crescente e, soprattutto, la recente sentenza del Tribunale Ordinario di Milano che ha dichiarato lo stato di insolvenza della società, aggravando ulteriormente il quadro occupazionale e reddituale dei dipendenti.

La delegazione sindacale ha ribadito come i lavoratori vivano da mesi una condizione di forte difficoltà, con stipendi non corrisposti e prospettive sempre più fragili. Da qui la richiesta di un intervento immediato da parte delle istituzioni regionali per garantire continuità lavorativa e tutela dei diritti fondamentali.

Nel confronto, definito costruttivo, le parti hanno condiviso due direttrici operative ritenute prioritarie: valutare il recesso dall’attuale affidamento e procedere a un nuovo incarico del servizio, così da assicurare la continuità occupazionale; e verificare l’attivazione dei poteri sostitutivi, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, per garantire il pagamento delle retribuzioni arretrate ai lavoratori.

Pallante e Uiltucs Molise hanno espresso un impegno comune a seguire passo dopo passo l’evoluzione della vertenza, attivando ogni leva istituzionale e sindacale utile a salvaguardare la dignità professionale e personale dei dipendenti della Pegaso Security, oggi al centro di una crisi che intreccia responsabilità aziendali, fragilità del settore e necessità di una risposta pubblica tempestiva.

Ulteriori aggiornamenti saranno resi noti al termine delle prossime interlocuzioni con i soggetti competenti.

