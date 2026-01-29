Via delle Acacie: il secondo lotto completerà la riqualificazione

TERMOLI. Il Comune chiude la partita sul secondo lotto dei marciapiedi di Via delle Acacie e mette nero su bianco un intervento da 200mila euro che completa la riqualificazione dell’area, dopo un primo lotto già concluso e giudicato strategico per vivibilità e sicurezza.

Con la Determinazione n. 18 del 28 gennaio 2026, il Settore III – Gestione e Governo del Territorio – formalizza l’aggiudicazione dei lavori alla Chesi S.r.l., unica impresa a presentare offerta nella procedura negoziata avviata lo scorso ottobre tramite piattaforma Traspare. L’azienda ottiene l’appalto con un ribasso del 2% sui lavori a base d’asta e con un pacchetto di migliorie tecniche ritenute congrue dalla commissione, per un importo di 111.605,34 euro, cui si sommano 48.055,49 euro per manodopera e sicurezza, voci non soggette a ribasso secondo il nuovo Codice degli Appalti. Il totale dei lavori sale così a 159.660,83 euro, a cui si aggiunge l’IVA al 10%.

Il progetto, firmato dall’architetto Francesco Paolo Avellino, prevede la realizzazione dei marciapiedi mancanti, il rifacimento del tappeto di usura nei tratti più ammalorati, l’installazione di nuovi punti luce dove l’illuminazione è assente e il potenziamento della rete di smaltimento delle acque meteoriche, oggi presente solo su un lato della strada. Un intervento che si inserisce nel più ampio programma comunale di adeguamento della viabilità urbana, con l’obiettivo dichiarato di migliorare mobilità pedonale e veicolare e innalzare gli standard di sicurezza in una zona residenziale in forte espansione. Il quadro economico complessivo raggiunge i 200mila euro, includendo imprevisti, allacciamenti ai servizi, spese tecniche, spese generali e incentivi ex art. 113.

Con l’aggiudicazione formalizzata, il Comune procederà ora agli adempimenti necessari per la stipula del contratto e l’apertura del cantiere, che completerà definitivamente la riqualificazione di Via delle Acacie, chiudendo un percorso avviato anni fa e atteso dai residenti per migliorare accessibilità, sicurezza e qualità urbana. Se vuoi, posso stringere ulteriormente il ritmo o dare un taglio più politico o più tecnico alla stessa notizia.

Emanuele Bracone