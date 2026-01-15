Via libera ai nuovi percorsi quadriennali tecnologico-professionali

CAMPOBASSO. L’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise ha autorizzato, con Decreto del Direttore Generale Mirella Nappa del 9 gennaio 2026, l’avvio dei nuovi percorsi quadriennali della filiera tecnologico-professionale per l’anno scolastico 2026/2027.

Il provvedimento si inserisce nel quadro nazionale di riforma dell’istruzione tecnica e professionale e punta a rafforzare il legame tra scuola, territorio e mondo del lavoro. I percorsi interessano settori strategici come agraria ed enologia, enogastronomia e ospitalità alberghiera, servizi socio-sanitari, amministrazione, finanza e marketing, coinvolgendo istituti statali e paritari delle province di Campobasso e Isernia.

L’iniziativa mira a offrire agli studenti un percorso più flessibile, innovativo e coerente con le esigenze produttive locali, favorendo un accesso più rapido sia all’istruzione terziaria tecnologica sia al mondo del lavoro qualificato.

L’attivazione dei corsi sarà subordinata al numero di iscrizioni e alle dotazioni organiche disponibili. Le scuole autorizzate dovranno rispettare le linee guida ministeriali e potranno stipulare accordi di rete con partner indicati in fase di candidatura.

Il decreto rappresenta un passo concreto verso una scuola sempre più orientata all’innovazione e allo sviluppo del territorio, rafforzando il ruolo dell’istruzione tecnica e professionale come motore per la crescita economica e sociale della regione.

AZ