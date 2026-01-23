Visita istituzionale del comandante dei Carabinieri per la tutela ambientale in Prefettura

CAMPOBASSO. Ieri mattina, giovedì 22 gennaio, presso il Palazzo del Governo di Campobasso, il prefetto Michela Lattarulo ha accolto in visita istituzionale il Generale di Brigata Antonio Montanaro, Comandante dei Carabinieri per la Tutela Ambientale e la Sicurezza Energetica di Roma.

Il Generale Montanaro, accompagnato dal Comandante Provinciale di Campobasso, Colonnello Luigi Di Santo, e dal Luogotenente Dante Difino, a capo del Nucleo Operativo Ecologico locale, ha assunto dal 22 settembre 2025 la guida del comparto specialistico dell’Arma che coordina le attività di polizia giudiziaria in materia ambientale e supervisiona i Nuclei Operativi Ecologici presenti sul territorio nazionale.

L’incontro ha costituito un’occasione di confronto istituzionale e ha confermato il consolidato rapporto di collaborazione tra Prefettura e Arma dei Carabinieri, a tutela della legalità e della sicurezza dei cittadini in un settore di particolare delicatezza.