«Vogliamo restituire decoro e sicurezza al nostro quartiere»

TERMOLI. Nella sede dell’Associazione Sae 112 si è svolto l’incontro pubblico del Comitato di Quartiere Sant’Alfonso, occasione scelta dal presidente per presentare il nuovo direttivo composto da Gianfranco Cannarsa presidente, Ivan De Gregorio vicepresidente, Gianni Ferrante segretario, Ylenia Paladino per arte e cultura, Assunta Caringella per l’ambiente, Francesco Pio Chimisso addetto stampa e referente per le attività ricreative. Cannarsa ha definito il proprio impegno “concreto, costante e collettivo”, annunciando una stagione di iniziative mirate a restituire decoro e sicurezza al quartiere attraverso il coinvolgimento diretto dei residenti. Tra le priorità, la proposta da sottoporre all’amministrazione comunale di spostare il mercato settimanale, poiché l’attuale collocazione ostacola l’accesso dei mezzi di soccorso; con il supporto tecnico si valuterà un nuovo sito interno al quartiere.

Centrale anche la questione della viabilità, con una rete stradale in condizioni critiche, e quella del verde pubblico e dell’illuminazione, insufficiente o assente in diverse aree. Il Comitato chiede una revisione dell’arredo urbano, ritenuto essenziale per il ruolo di Sant’Alfonso come “finestra della città”, zona di transito per viaggiatori e turisti tra stazione ferroviaria e terminal bus, che necessita quindi di ordine, pulizia e manutenzione costante.

L’organismo seguirà inoltre l’iter delle opere previste presso l’ex Istituto Nautico e ribadisce la necessità di istituire un Centro Sociale nel quartiere. I membri del direttivo hanno annunciato iniziative culturali e ricreative rivolte alla popolazione, mentre l’addetto alla comunicazione ha confermato l’apertura dei canali social, di un numero dedicato e di un sito web per garantire informazione rapida e accessibile. In chiusura diversi residenti hanno preso la parola presentando richieste e segnalazioni per migliorare qualità della vita e sicurezza nella zona.

Giuseppe Alabastro