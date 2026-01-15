A Campomarino l’incontro con il giornalista Alban Kraja

CAMPOMARINO. L’associazione Arbëreshët të Kemarinit annuncia un appuntamento culturale di rilievo: sabato 17 gennaio 2026, alle ore 17:30, il giornalista e storico Alban Kraja sarà ospite a Palazzo Norante, in corso Skanderbeg 6 a Campomarino.

Kraja presenterà il suo volume “Skenderbeg e la Campagna d’Italia”, un lavoro che approfondisce il ruolo del condottiero albanese e le sue relazioni storiche con la penisola italiana. L’incontro offrirà al pubblico l’occasione di dialogare con l’autore e di esplorare un capitolo fondamentale della storia arbëreshe e mediterranea.

L’evento si inserisce nel percorso di valorizzazione dell’identità culturale locale e rappresenta un momento di confronto aperto alla cittadinanza e agli appassionati di storia.