Augurissimi a Gino Bombace: compie 26 anni

TERMOLI. Buon compleanno a Gino Bombace. «Sei arrivato a 26 anni. Sembra ieri che eri un bambino, e ora sei un ragazzo pieno di vita e di speranze. La vita è bella: vivila ogni giorno, sorridi e sii felice per ciò che sei. A te basta poco per illuminarti, a volte un abbraccio, a volte un semplice “ti voglio bene”.

Sei un’anima solitaria, ma ricca di cose belle.

Ti auguriamo un’infinità di cose buone. Realizza ciò che desideri e tieni sempre la testa alta. Sii positivo e orgoglioso di te stesso, soprattutto nei momenti difficili, perché la vita porta anche prove dure… e tu sei maturato tanto. Sai bene che, davanti alle difficoltà, ne sei sempre uscito a testa alta.

Auguri di cuore alla nostra “Mascotta”».