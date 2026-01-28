Benvenuta al mondo Aurora Antonia D’Ambrosio

RIPABOTTONI-SANTA CROCE DI MAGLIANO-TERMOLI. È arrivata ieri, 27 gennaio 2026, portando con sé 3,370 kg di amore puro, illuminando l’ospedale di Termoli e riempiendo di gioia due comunità intere: Ripabottoni e Santa Croce di Magliano.

Un abbraccio enorme al fratellino maggiore Vincenzo, già promosso a ruolo di guardiano ufficiale dei sorrisi della piccolina, e naturalmente a mamma Laura e papà Donato, che oggi vivono uno dei giorni più belli della loro vita.

E poi gli auguri che scaldano il cuore: dai nonni Lea, Leonardo, Pina e Vincenzo, dagli zii e dai cuginetti che non vedono l’ora di stringerla, coccolarla e viziarla come solo le famiglie molisane sanno fare.

Che la vita di Aurora Antonia sia lunga, luminosa e piena di meraviglie.

Con Aurora Antonia nasce una nuova storia, un nuovo futuro, una nuova speranza.