Buon compleanno ad Angela Carafa

URURI. Auguri ad Angela Carafa.

Una giornata così merita di essere detta forte, come si fa nelle famiglie che contano e che tengono alle proprie radici. Oggi Angela Carafa festeggia, e con lei festeggia tutta la sua casa: il marito, i figli Emilio e Anna, il genero Michele e il piccolo Giovanni, che porta già nel nome la promessa delle generazioni che continuano.

Un augurio che non è solo formula, ma abbraccio: che questa giornata ti trovi circondata dall’affetto dei tuoi cari, dalla serenità che hai costruito e dalla forza tranquilla delle famiglie di Ururi, dove ogni festa è un pezzo di comunità che si rinnova.

A te, Angela, vanno i sorrisi, i pensieri belli e la gratitudine di chi ti vuole bene.

Che sia una giornata piena, luminosa, meritatissima.