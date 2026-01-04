Buon compleanno al dottor Cieri: le candeline sono 78

TERMOLI. Settantotto anni di vita, di dedizione, di amore.

Oggi il dottor Angelo Michele Ceri, figura storica della pediatria molisana, festeggia il suo compleanno circondato dall’affetto più profondo: quello della moglie Anna e del figlio Pierpaolo, che gli dedicano parole semplici ma incancellabili. “Non importa cosa la mente dimentichi, il mio cuore ricorda ogni istante d’amore che abbiamo condiviso. Buon compleanno mio compagno di vita, oggi e per sempre”.

Un messaggio scritto a mano, su carta intestata, che racchiude una vita intera di condivisione, di memoria, di presenza. Il dottor Cieri, medico chirurgo specialista in clinica pediatrica e patologia generale, perfezionato in ecografia neonatale, ha guidato per anni la pediatria del Presidio Ospedaliero Termoli-Larino, lasciando un’impronta indelebile nella sanità locale e nel cuore di generazioni di famiglie.

Oggi, nel giorno del suo settantottesimo compleanno, la comunità si stringe attorno a lui con gratitudine e rispetto, celebrando non solo il professionista, ma l’uomo, il marito, il padre. Auguri dottore, da chi le è accanto ogni giorno e da chi, grazie a lei, ha iniziato a vivere.