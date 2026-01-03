TERMOLI. Buon compleanno alla dottoressa Giulia Cannito. Persona davvero speciale, merita tanti complimenti per tutto ciò che fa professionalmente e ci onora della sua amicizia.

Per lei, in questa occasione così importante, c’è una dedica profondamente sentita da tutte le donne del gruppo, portavoce Barbara, che esprime l’affetto di tutte per Giulia:

“Giungiiii del nostro cuore,

oggi il mondo ha deciso di fermarsi un attimo.

Perché quando nasci tu, anche il tempo si mette in ascolto.

Raccontarti è difficile,

come provare a dare un nome alla luce quando entra da una finestra.

Non ci sono parole abbastanza grandi,

ma noi proviamo a intrecciarle lo stesso,

con l’amore di chi ti conosce davvero.

Sei Donna fatta di forza gentile,

di fragilità che non chiede scusa,

di libertà conquistata giorno dopo giorno.

Sei energia che ride,

sei dolcezza che consola,

sei tempesta e carezza insieme.

La Musica ti attraversa come un respiro antico.

È casa, rifugio, rinascita.

Quando suoni, quando canti,

non stai solo creando bellezza:

la stai donando.

E in quel dono, noi diventiamo un po’ più ricchi,

un po’ più vivi.

Essere medico, per te,

non è mai stato solo un mestiere.

È un modo di stare al mondo.

Tu curi i corpi, sì,

ma soprattutto accogli le persone,

le ascolti, le vedi, le rispetti.

Metti Scienza e Coscienza dove altri mettono fretta.

E poi ci sei tu, nei momenti che contano.

Quando si ride fino a farsi male.

Quando si piange senza vergogna.

Quando si combatte e non sempre si vince.

Ma con te accanto,

anche perdere diventa più umano,

più sopportabile,

meno solo.

Sei bellissima.

Fuori, dentro, nell’Anima.

E non serve dimostrarlo:

lo si capisce guardandoti vivere.

Forse è per questo che non riusciamo a definirti.

Perché Giulia è già una poesia completa.

È luce.

È verità.

È amore.

Buon Compleanno,

e grazie per essere casa, musica e cura

nelle nostre vite.”

Alla dottoressa Cannito giungano anche gli auguri della nostra redazione, e in particolare modo quelli di Michele Trombetta.