Carmelina Iulio festeggia i suoi primi 50 anni

MONTECILFONE. Buon compleanno a Carmelina Iulio: oggi festeggia i suoi primi 50 anni.
«La vita è come un libro: ogni giorno aggiunge una nuova pagina, ogni anno apre un nuovo capitolo. Un capitolo fatto di sogni che cambiano forma ma non smettono mai di brillare, un viaggio in cui immergersi per vivere fino in fondo ogni emozione. I momenti difficili restano nelle pagine passate, mentre quelli più belli li porti con te, custoditi nel cuore. Ti auguro di continuare a scrivere questo libro con il sorriso, accogliendo ogni nuovo giorno con serenità e lasciando spazio solo alle emozioni più luminose. Buon 50º compleanno, my friend.
Auguriiiiii da Paola».