Da Morcone a Larino: Anna Maria Parlapiano festeggia 100 anni di vita, amore e radici

LARINO. Cent’anni che attraversano un secolo intero, un’Italia che cambia, famiglie che si trasformano, tradizioni che resistono. Oggi Anna Maria Parlapiano, nata a Morcone e da anni cuore silenzioso e saldo della comunità di Larino, spegne le sue prime cento candeline: un traguardo che non è solo anagrafico, ma narrativo, culturale, familiare. È la storia di una donna che ha attraversato guerra, ricostruzioni, partenze e ritorni, custodendo sempre la stessa forza discreta che ha fatto da bussola a chi le è cresciuto accanto.

In questa giornata speciale, attorno a lei si stringe l’abbraccio più grande: quello dei figli, della nuora, del genero, dei nipoti e dei pronipoti, che in questo secolo di vita hanno trovato in Anna Maria un punto fermo, una radice, una memoria vivente. Le loro parole sono semplici e potentissime: “Tantissimi auguri, con tutto l’amore che ci hai insegnato a dare.”

Il suo è un cammino che parte dalle colline di Morcone e arriva fino a Larino, dove oggi la comunità la celebra come una presenza preziosa, un simbolo di resilienza e di affetto. Un secolo che non si limita a essere contato: si racconta, si tramanda, si onora.

Oggi, più che mai, la sua famiglia e la sua terra le dicono grazie. Per la forza. Per la dolcezza. Per la memoria. Per tutto ciò che resta.