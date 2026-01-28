E’ nata la piccola Helena Falcucci: confetti rosa!

TERMOLI. Oggi, al Punto nascita del San Timoteo, è venuta alla luce la piccola Helena, portando con sé quella luce nuova che solo le nascite sanno accendere. A stringerla per primi la mamma Sathia Rateni e il papà Tony Falcucci, travolti dall’emozione di un giorno che resterà inciso per sempre nella loro storia familiare. Accanto a loro, anche se a distanza, la gioia sincera degli amici Antonella e Daniel, che salutano l’arrivo della bimba con un augurio semplice e pieno: che la vita di Helena sia un cammino luminoso, protetto dall’amore e dalla forza di chi l’ha attesa con il cuore colmo. Una nuova vita che si affaccia sul mondo è sempre un dono per tutta la comunità, e oggi Termoli accoglie Helena con un sorriso in più.

A Helena, al papà Tony e mamma Sathia, l’abbraccio di gruppo, sincero e gioioso, di tutti i suoi colleghi del Famila di via Elba.