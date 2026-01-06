E sono 80… gli auguri speciali per Mimmo Bruno

TERMOLI. Ottant’anni non sono un traguardo: sono un patrimonio. E nel caso di Mimmo Bruno, uno dei decani dell’avvocatura molisana, questo patrimonio coincide con una vita intera dedicata alla giustizia, alla parola ben spesa, al rispetto delle istituzioni e alla difesa dei diritti come missione civile prima ancora che professionale.

Gli amici e colleghi Laura Venittelli, Oreste Campopiano, Antonio De Michele ed Enzo Iannacone scelgono di celebrarlo così: con un abbraccio collettivo che attraversa decenni di udienze, confronti, notti di studio e quella rara capacità — sempre più rara — di restare un punto fermo.

Mimmo Bruno appartiene a quella generazione di avvocati che non ha mai vissuto la toga come un accessorio, ma come un impegno morale. Ha formato colleghi, ha accompagnato giovani professionisti, ha difeso persone e comunità, ha dato voce a chi non l’aveva. E lo ha fatto con uno stile che oggi sembra quasi un insegnamento: rigore, misura, ironia, e una lucidità che non ha mai ceduto alla retorica.

Per questo, nel giorno dei suoi 80 anni, gli auguri non sono una formalità. Sono un riconoscimento.

Sono la gratitudine di chi ha camminato con lui.

Sono la testimonianza di un’eredità professionale e umana che continua a pesare — nel senso più bello del termine — sulla storia dell’avvocatura locale.

Gli amici e colleghi gli augurano ciò che merita: ancora anni pieni, ancora curiosità, ancora quella capacità di guardare avanti senza dimenticare nulla di ciò che ha costruito.

Buon compleanno, Mimmo.

Ottant’anni portati con la stessa dignità con cui hai portato la toga.