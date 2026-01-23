venerdì 23 Gennaio 2026
Eleonora Amicucci spegne 50 candeline

TERMOLI. Eleonora Amicucci spegne 50 candeline.

Cinquant’anni sono una soglia importante, di quelle che non si attraversano in punta di piedi.
Sono una storia fatta di scelte, sorrisi, impegno, eleganza e passione.
E quando una donna come Eleonora arriva a questo traguardo, lo fa con la grazia di chi ha saputo trasformare il tempo in valore, esperienza e luce.

“50 anni di luce, stile e bellezza”
Auguri a una donna solare, raffinata e incredibilmente affascinante, che ha fatto della bellezza non solo una professione, ma un modo di essere.
Che questo nuovo capitolo sia ricco di emozioni, sogni realizzati e momenti da ricordare.
Gli auguri più affettuosi da parte del marito Costanzo, del figlio Andrea e dei colleghi di Studio Casa.

Nel mezzo del cammin di nostra vita – direbbe qualcuno – Eleonora arriva a questo traguardo con lo sguardo di chi ha ancora tanto da raccontare e da vivere.
Cinquant’anni non si compiono tutti i giorni: sono un punto fermo e insieme un nuovo inizio, un tempo in cui si raccoglie e si semina ancora.

A Eleonora Amicucci di Termoli, donna, professionista, moglie e mamma, vanno anche gli auguri più sinceri e affettuosi della nostra redazione, con l’augurio che questo compleanno sia un abbraccio lungo una giornata… e il primo passo verso nuovi sogni da realizzare.