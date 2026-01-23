TERMOLI. Eleonora Amicucci spegne 50 candeline.

Cinquant’anni sono una soglia importante, di quelle che non si attraversano in punta di piedi.

Sono una storia fatta di scelte, sorrisi, impegno, eleganza e passione.

E quando una donna come Eleonora arriva a questo traguardo, lo fa con la grazia di chi ha saputo trasformare il tempo in valore, esperienza e luce.

“50 anni di luce, stile e bellezza”

Auguri a una donna solare, raffinata e incredibilmente affascinante, che ha fatto della bellezza non solo una professione, ma un modo di essere.

Che questo nuovo capitolo sia ricco di emozioni, sogni realizzati e momenti da ricordare.

Gli auguri più affettuosi da parte del marito Costanzo, del figlio Andrea e dei colleghi di Studio Casa.

Nel mezzo del cammin di nostra vita – direbbe qualcuno – Eleonora arriva a questo traguardo con lo sguardo di chi ha ancora tanto da raccontare e da vivere.

Cinquant’anni non si compiono tutti i giorni: sono un punto fermo e insieme un nuovo inizio, un tempo in cui si raccoglie e si semina ancora.

A Eleonora Amicucci di Termoli, donna, professionista, moglie e mamma, vanno anche gli auguri più sinceri e affettuosi della nostra redazione, con l’augurio che questo compleanno sia un abbraccio lungo una giornata… e il primo passo verso nuovi sogni da realizzare.