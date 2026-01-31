Fiocco azzurro al Punto nascita di Termoli: benvenuto Bruno Lanzone

TERMOLI. Fiocco azzurro al punto nascita del “San Timoteo” di Termoli: alle 22:46 del 30 gennaio 2026 è venuto alla luce il piccolo Bruno Lanzone, 52 centimetri di dolcezza e 3,130 kg di pura meraviglia. Una nascita che illumina la notte termolese e riempie di gioia la famiglia, gli amici e tutti coloro che aspettavano questo momento con trepidazione.

A mamma Anastasia e papà Luca arrivano gli auguri più sentiti, accompagnati dall’abbraccio affettuoso di Francesco Ciafardini, che con emozione saluta l’arrivo di questo nuovo principino.

Da parte della nostra redazione, un pensiero speciale al piccolo Bruno: che la sua vita sia un viaggio pieno di sorrisi, sogni luminosi e felicità autentica, con la stessa luce con cui ha fatto il suo ingresso nel mondo.