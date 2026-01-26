Francesca Scurti compie 49 anni, augurissimi

GUGLIONESI. I suoi primi 49 anni: augurissimi a Francesca Scurti. Che questo compleanno ti trovi luminosa, tenendo insieme dolcezza e determinazione.

Quarantanove anni non sono un traguardo: sono un punto alto da cui guardare avanti con più libertà, più coraggio e più verità. È l’età in cui si sceglie cosa tenere, cosa lasciare andare e cosa costruire di nuovo, senza chiedere permesso a nessuno.

Ti auguriamo un anno pieno di persone che ti vogliano bene davvero, di sorprese buone, di salute solida e di momenti che ti fanno dire: “Ecco, questo valeva la pena”.

Buon compleanno, Francesca. Che sia un anno che ti assomiglia: intenso, elegante e pieno di vita.