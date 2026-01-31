Francesca Zulli è maggiorenne, auguri!

GUGLIONESI-FARA FILIORUM PETRI. Oggi, sabato 31 gennaio, Francesca spegne 18 candeline. Un momento speciale, il passaggio verso una nuova vita piena di possibilità. «“Piccola Francy”, custodisci sempre la tua curiosità, il tuo coraggio e la tua dolcezza. Che ogni sogno ti trovi pronta a inseguirlo e che la vita ti regali sorrisi, abbracci e attimi che ti facciano battere forte il cuore. Oggi inizia il tuo meraviglioso viaggio da adulta, e noi saremo sempre al tuo fianco a sostenerti e a volerti bene.

Buon compleanno da zia Stefania, Andrea e Federica, da zia Alberta e da tutta la big family. E se alzi gli occhi al cielo, tra le nuvole troverai nonna Rosanna che ti sorride e ti abbraccia con il cuore. Oggi spegni 18 candeline e, anche se lei non è fisicamente con noi, il suo amore ti accompagnerà sempre, guidandoti nei tuoi sogni e proteggendoti in ogni passo della tua vita».