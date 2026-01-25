TERMOLI. Giorgia Gabrielli ha compiuto 18 anni: «Un brindisi a te, Giorgia, che oggi compi 18 anni e spalanchi le porte alla tua nuova vita da maggiorenne.

Sei la nostra gioia infinita, la luce che cresce con te e che ci riempie il cuore ogni giorno.

Che tu possa realizzare ogni sogno, passo dopo passo, con la forza, la dolcezza e la determinazione che ti appartengono.

Ti accompagniamo con l’amore di sempre, orgogliosi di ciò che sei e di ciò che diventerai».

Con tutto il nostro affetto, i tuoi nonni e i tuoi zii.