COLLETORTO-FORLIMPOPOLI. Giovanna Cerri compie 70 anni. «Buon compleanno nonna, per i tuoi splendidi 70 anni! Settant’anni di amore, di attenzioni silenziose e di parole sempre giuste al momento giusto. Sei la nonna di nipoti e pronipoti, ma in fondo lo sei un po’ di tutti: di chi ti incontra, di chi ti chiama così anche senza esserlo davvero, perché il tuo cuore non fa distinzioni. Ti prendi cura di ognuno di noi con una naturalezza che commuove, sempre attenta al bene degli altri prima che al tuo. Ami stare in mezzo alla gente, al rumore, alle risate, perché lì c’è la vita — e tu la vita l’hai sempre saputa tenere insieme. Sei la nostra colonna portante, il punto fermo che unisce la famiglia, la voce che rassicura, la presenza che scalda. Grazie per esserci sempre, per esserci come solo tu sai fare. Ti vogliamo un bene immenso. Buon compleanno Nonna, da figli, nipoti, pronipoti e tutti i “nipoti” acquisiti».