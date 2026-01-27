Giuseppe Martino compie 91 anni e diventa bisnonno

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Un traguardo che profuma di storia, famiglia e tradizione.

A Santa Croce di Magliano oggi è un giorno che pesa sul calendario più degli altri:

Giuseppe Martino compie 91 anni e la sua famiglia gli stringe idealmente le mani attorno, con un augurio che sa di riconoscenza e di amore.

Il destino ha voluto aggiungere un dono che nessuno può comprare:

proprio oggi, nel giorno del suo compleanno, Giuseppe è diventato bisnonno.

Un cerchio che si chiude e si riapre, una vita che continua mentre un’altra inizia.

E poi c’è un titolo che nessuno potrà mai togliergli:

il più anziano cantore della Carregna di Sant’Antonio, voce antica e preziosa di una tradizione che attraversa le generazioni e che grazie a lui continua a vivere, a vibrare, a raccontare l’identità del paese.

Da parte della sua famiglia, un abbraccio che vale più di mille parole:

tanti, tantissimi auguri Giuseppe — per i tuoi 91 anni, per la tua forza, per la tua storia che è anche la storia di Santa Croce.